Putsch au Niger : première apparition de Bazoum, aux côtés de Mahamat Deby

C’est la première apparition du chef de l’État du Niger démocratiquement élu, depuis son ren versement par sa garde présidentielle. Le médiateur de la CEDEAO et président de transition du Tchad Mahamat Idriss Deby a rencontré le président Mohamed Bazoum à Niamey, le 30 juillet 2023, dans le cadre de sa mission visant à parvenir à un dénouement de la crise.



Mohamed Bazoum apparaît visiblement souriant et en forme sur la photo publiée par la communication présidentielle du Tchad sur les réseaux sociaux.



Les détails de leurs discussions et l'avancement des négociations n'ont pas été divulgués. Le médiateur Mahamat Deby a également eu des rencontres avec le chef des militaires, le général Tchiani, ainsi qu'avec l'ancien Président nigérien Issoufou.