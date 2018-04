QNB Group : Les résultats financiers pour les trois mois prenant fin le 31 mars 2018

QNB Group, la plus grande institution financière au Moyen-Orient et en Afrique (Région MEA), a annoncé les résultats de la période de trois mois prenant fin le 31 mars 2018.



Le Profit net a enregistré 3.4 milliards rials qatari (0.9 milliards de dollars américains) pour les trois mois prenant fin le 31 mars 2018, soit une augmentation de 7% par rapport à l’année précédente. Le total des actifs a augmenté de 12% par rapport à mars 2017 pour atteindre 834 milliards rials qatari (229 milliards de dollars américains), le taux le plus élevé jamais atteint par le Groupe.



Ceci résulte d’un taux de croissance de 12% en termes de prêts et d’avances pour atteindre 598 milliards rials qatari (164 milliards de dollars américains). QNB Group a réussi à attirer de nouveaux financements, qui ont entraîné une augmentation du financement du client de 12% pour atteindre 604 milliards rials qatari (166 milliards de dollars américains). Ceci a permis le Groupe de maintenir le ratio crédits/dépôts à 99%.



La politique prudente de maîtrise des coûts adoptée par le Groupe et sa forte capacité à générer des profits ont permis au groupe d’améliorer le ratio de productivité (Ratio coûts/revenus) pour atteindre 27.8%, soit l’un des meilleurs ratios parmi les institutions financières de la région.



Le stock de créances douteuses de l’ordre 1.8% au 31 mars 2018 a également été observé de manière constante d’année en année, ce qui reflète la qualité supérieure du portefeuille de prêts du Groupe et sa gestion efficace du risque de crédit. La politique conservative du Groupe en matière de provisionnement a continué avec le ratio de couverture atteignant 110% au 31 mars 2018.



Le total des capitaux propres a augmenté de 2% par rapport à mars 2017 pour atteindre 73 milliards rials qatari (20 milliards de dollars américains) au 31 mars 2018. Le bénéfice par action enregistré est de l’ordre de 3.6 rials qatari (1.0 de dollar américain) par rapport à 3.3 rials qatari (0.9 de dollars américains) en mars 2017.



Le ratio des fonds propres calculé selon les directives de la Banque Centrale QCB et de Bâle III s’établit à 16.0% au 31 mars 2018, bien au-dessus des exigences réglementaires minimales de la QCB et du Comité de Bâle.



Dans le cadre des efforts continus fournis par le Groupe QNB pour améliorer son statut d'institution financière mondiale, le Conseil d'Administration a recommandé lors de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires (qui se déroulera le 17 avril 2018) d'approuver l'augmentation de la limite de participation non-Qatarienne de 25% à 49%, ainsi que l'augmentation de la limite de participation unique de 2% à 5%, conformément aux lois et règlements applicables.



Le financement réussi de QNB de la part des marchés internationaux au cours des trois premiers mois de l'année 2018 comprenait principalement des émissions de capital de 700 millions de dollars australiens avec une échéance de 5 à 10 ans en Australie, des obligations Formosa d’un montant de 720 millions de dollars à Taiwan, des placements privés de 2.5 milliards de dollars en total - une échéance de trois ans et une facilité de crédit supérieur à terme non garanti non sécurisé et syndiqué de trois ans d'un montant de 3,5 milliards de dollars américains en février 2018.



QNB Group dessert une clientèle de plus de 22 millions de clients et compte plus de 28 200 employés répartis sur 1200 sites avec un réseau ATM de plus de 4 300 machines.