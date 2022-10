Qatar : en prévision de la Coupe du Monde 2022, les organisateurs ouvrent à la réservation 30 000 nouvelles chambres

A l'occasion d'une conférence de presse qui vient de se dérouler à Doha, les organisateurs ont annoncé l'ouverture à la réservation de 30 000 chambres supplémentaires en prévision de la compétition. Une large gamme d'hébergements est disponible sur le site de la Qatar Accommodation Agency. Des chambres doubles sont réservables à partir de 81€ (80 $) par nuit. La gamme d'hébergements mis à la réservation comprend des chambres d'hôtel, des appartements et des campings.

« Nous avons toujours déclaré que cette édition serait la meilleure de l'histoire de la Coupe du Monde de la FIFA. Et si vous regardez le pays de plus près, ses stades dernier cri, ses centres d'entrainement, le métro et les infrastructures de manière générale, tout est déjà prêt. » déclare Gianni Infantino dans une allocution vidéo. « Le monde est impatient, le décor est planté et le Qatar est prêt. Ensemble nous allons délivrer la plus grande Coupe du Monde jamais réalisée sur et en dehors du terrain » poursuit-il.

Selon les organisateurs, 2.89 millions de billets ont été vendus pour les 64 matchs de la compétition. Le Qatar, les États-Unis, l'Arabie saoudite, le Mexique, les Émirats arabes unis sont parmi les pays qui comptent le plus de demandeurs de billets. Les billets pour l'ensemble des matchs de la compétition continueront d'être mis à la vente jusqu'à la fin du Tournoi. Les supporters sont invités à consulter régulièrement la page FIFA.com/tickets pour connaître les places encore disponibles. Dès cette semaine, les détenteurs de billets recevront par email les informations nécessaires pour télécharger l'application dédiée aux billets, qui leur permettra notamment de les récupérer sur leur mobile.

Les organisateurs du Tournoi rappellent aux supporters que la carte Hayya sera obligatoire, ils invitent également les personnes qui se rendront au Qatar à réserver le plus rapidement possible leur hébergement. La carte Hayya fera office de permis d'entrée pour les supporters internationaux. Elle donnera également un accès gratuit aux transports publics dans tout le pays et permettra l'accès aux stades pour les supporters munis d'un billet de match valide.

Les organisateurs tiennent à souligner le grand nombre de divertissements qui sont en cours de préparation. Le FIFA Fan Festival - au parc Al Bidda (Doha) - accueillera jusqu'à 40 000 supporters par jour. L'entrée y sera gratuite et les supporters pourront voir les matchs diffusés en direct. Le FIFA Fan Festival accueillera aussi des artistes de renom et proposera des activités autour du football. L'offre de food & beverage sera particulièrement large avec de nombreux points de restauration et la mise à disposition de boissons locales et du reste du monde.

Long de 6km, l'espace de la Corniche – partant du parc Sheraton et allant jusqu'au musée d'art islamique – verra l'installation de boutiques, de points de restauration et la production de spectacles. Une animation quotidienne est également prévue avec le programme Welcome to Qatar, un spectacle qui mêlera jeux d'eau et pyrotechnie avec la musique officielle de Qatar 2022 en fond sonore. Elle est composée par l'artiste qatari Wael Binali et l'Orchestre philharmonique du Qatar.

L'île d'Al Maha Lusail sera également accessible aux supporters, tout comme le Ras Abu Aboud 974 Beach Club, la Hayya Fan Zone à Lusail South Promenade et le QetaiFAN Beach Fest. Les fans de musique et de dance pourront se rendre à l'Arcadia Spectacular qui compte 15 000 places et à l'ARAVIA qui compte 5 000 places. Des animations spécifiques seront prévues dans un périmètre d'un kilomètre autour des stades de la compétition. Au total, 6 000 représentations dans 21 lieux différents sont prévues.

Yasir Al Jamal, directeur général du Comité suprême pour la livraison et l'héritage (SC), déclare : « Après plus de 10 ans de travail et de collaboration avec un grand nombre de personnes à travers tout le pays, le Qatar est prêt à accueillir une édition particulière de la Coupe du Monde de la FIFA. La nature compacte du Tournoi permettra aux supporters de ne jamais être loin d'une animation ou d'un match. Nous sommes impatients d'accueillir un Tournoi qui restera dans la mémoire des supporters du monde entier ».

Nasser Al Khater, PDG de FIFA World Cup Qatar 2022 LLC, déclare : « Le Qatar est prêt à accueillir une des plus grandes fêtes au monde. Nous sommes impatients d'accueillir les supporters et les joueurs du monde entier. Ils découvriront notre tradition d'hospitalité, en même temps qu'ils assisteront à des matchs de très haut niveau et qu'ils pourront prendre part à tous les divertissements prévus pour l'occasion. Ce Tournoi promet d'être une édition particulière de la Coupe du Monde de la FIFA qui bénéficiera durablement et positivement au Qatar, mais plus largement au Moyen-Orient et au monde arabe ».

« Nous gérons plus de 168 sites officiels à travers le pays, et chacun de ces sites est essentiel au bon déroulement et à la réussite de la compétition. Au-delà des tests effectués dans les huit stades, les centres de bénévoles et d'accréditation sont déjà pleinement opérationnels. Le centre de billetterie du « Doha Exhibition & Convention Centre » ouvrira demain, suivi de l'ouverture de l' « International Broadcast Centre » et du « Main Media Centre ». Je ne peux que réitérer la confiance de la FIFA et sa profonde gratitude pour tout le travail de préparation réalisé pour cette Coupe du Monde de la FIFA inédite, qui débutera dans un peu plus d'un mois », déclare Colin Smith, chef des opérations de la Coupe du Monde de la FIFA.