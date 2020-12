ACTUALITES Qu’est-ce que la marge d’un site de pari sportif en ligne ? Et à quoi ça sert ?

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 6 Décembre 2020

Au pari sportif en ligne, en faisant un pari, le gain possible est déjà déterminé. Tout se passe du tic au tac et on peut n’y voir que du feu, en pensant que les bookmakers n’y gagnent rien.

Permettant aux bookmakers de toucher une part sur chaque pari, les marges garantissent leur survie et leur gain en toute circonstance. Le système est savamment pensé car elles sont calculées et directement intégrées aux côtes qu’ils proposent.

Ainsi, si vous souhaitez utiliser un bookmaker pour longtemps, connaitre sa marge est essentiel car plus elle est forte, plus vos gains sont faibles. Nous vous présentons alors toutes ces informations sur les marges : à quoi elles servent, comment elle se calculent et où trouver les bookmakers avec les meilleures marges.

C’est quoi la marge des bookmakers ?

Egalement appelée commission ou pourcentage, la marge c’est la part de bénéfice assurée au bookmaker sur chaque pari, peu import son issue. Elle s’intègre dans les formules de calcul des cotes que les bookmakers rendent assez intéressantes pour appâter le plus grand nombre de joueurs.



C’est dire donc que les cotes reflètent à la marge près la réalité des probabilités. Un pari sportif en ligne n’est donc jamais parfaitement équitable, mais c’est le rôle du bookmaker de proposer des marchés les plus équitables possible en considérant sa marge sans toutefois faire fuir les parieurs.



La marge dépend de chaque bookmaker et varie de l’un à l’autre, parfois aussi d’une discipline sportive à une autre. Vu qu’elle s’intègre aux cotes qui diffèrent suivant les évènements, la marge peut varier aussi suivant les évènements, mais pour les vrais bookmakers, elle est toujours fixe. Elle s’exprime en pourcentage du prix total du marché.

A quoi sert la marge des bookmakers ? Vous l’aurez nécessairement capté, la marge permet au bookmaker de rester à flot pour proposer des paris. Vous comprenez alors que ce n’est que normal, car pour vous proposer des gains sur un pari, il doit bien les prendre quelque part. Donc, la marge du bookmaker a bien sa place dans les paris, du moment qu’elle soit juste.



Dans un marché parfait le pourcentage total du marché est normalement égal à 100 % de sorte que personne entre les parties ne soit avantagé. Mais au pari sportif en ligne, puisqu’il faut la commission du bookmaker, ce total doit être supérieur à 100 % car autrement, c’est le parieur plutôt que le qui sera avantagé.



Le pourcentage en plus constitue donc la marge du bookmaker.

Comment calculer la marge d’un site de paris sportifs ?

Evènement 1 : La Barça gagne la partie, avec une cote de 2,50. Cela signifie que le Barça a 40 % de chances de gagner.

La Barça gagne la partie, avec une cote de 2,50. Cela signifie que le Barça a 40 % de chances de gagner. Evènement 2 : Le Real de Madrid gagne la partie, avec une cote de 2,80. Cela signifie que le Real a 35,71 % de chances de gagner.

Le Real de Madrid gagne la partie, avec une cote de 2,80. Cela signifie que le Real a 35,71 % de chances de gagner. Evènement 2 : La partie est nulle, avec une cote 3,20. Cela signifie que la partie a 31,25 % de chances d’être nulle. En somme, le pourcentage total du marché est de 106,96 %, soit une probabilité totale de 1,0696. La marge du bookmaker est alors de totale de (1 - (1 / 1,0696)) x 100 = 6,51 %. Donc en réalité, sur chaque évènement le bookmaker a dû implémenter un taux de 6,51 / 3 = 2,17 %pour assurer sa marge sur les 3 évènements.



Ainsi, le Barça avait réellement 40 - 2,17 = 37,83 %de chances de remporter et le Real de Madrid, 35,71 - 2,17 = 33,54 % de chances. Il y avait alors 31,25 - 2,17 = 29,08 % de chances que la partie se termine par un match nul.

Où trouver les bookmakers avec les meilleures marges de pari ? Comme démontré ci-dessus, vous pouvez calculer les marges des bookmakers à partir des cotes qu'ils proposent. Vous constaterez que certains possèdent des marges allant jusqu'à 16 %. Toutefois, comme le stipule notre auteur Varieur Montague, expert en analyse de sites de pari sportifs, les meilleures marges sur le marché tournent autour des 10 %.



Calculer les marges de chaque bookmaker peut être une tâche ennuyeuse et difficile, surtout lorsqu’on n’est pas doué avec les maths. Pour le faire, il existe beaucoup de comparateurs de sites de paris sportifs qui font se travail à votre place. Pour vous aider, nous vous recommandons le comparateur MightyTips.



