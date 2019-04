Quai d’Orsay – Déclaration de la porte-parole : Libye – Nations Unies – Entretien de M. Jean-Yves Le Drian avec M. Ghassan Salamé

Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, s’est entretenu cet après-midi par téléphone avec le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la Libye, M. Ghassan Salamé. Le ministre et son interlocuteur ont fait le point de la situation sécuritaire et humanitaire à Tripoli. M. Jean-Yves Le Drian […]

Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, s’est entretenu cet après-midi par téléphone avec le Représenta...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...