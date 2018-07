Quai d’Orsay – Ethiopie – Déclarations de la porte-parole – 10 juillet 2018

Au point de presse de ce jour, la porte-parole a fait les déclarations et répondu à la question suivante : […] 2 – Ethiopie / Erythrée – Déclaration conjointe de paix et d’amitié (9 juillet 2018) En signant ce lundi à Asmara une “déclaration conjointe de paix et d’amitié”, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed […]

Au point de presse de ce jour, la porte-parole a fait les déclarations et répondu à la question suivante : […] 2 – Ethi...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...