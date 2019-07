Quai d’Orsay – Point de presse de la porte-parole – Soudan : accord entre le Conseil Militaire de Transition et l’opposition (5 juillet 2019)

Je salue l’accord annoncé hier à Khartoum entre le Conseil militaire de transition et l’opposition soudanaise. J’encourage les parties à le mettre en œuvre dans les plus brefs délais et à poursuivre les négociations sur les questions encore pendantes. Je rends hommage à la maturité et au sens des responsabilités des Soudanais, ainsi qu’à la […]

Je salue l’accord annoncé hier à Khartoum entre le Conseil militaire de transition et l’opposition soudanaise. J’encourage les parties à le mettr...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...