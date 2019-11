Quai d'Orsay – Point de presse de la porte-parole - Soudan du Sud

La France salue les efforts pour parvenir à la formation du gouvernement d’unité nationale de transition au Soudan du Sud, prévue pour intervenir le 12 novembre, en application des dispositions de l’accord de paix revitalisé du 12 septembre 2018.

Nous appelons les parties à tenir leurs engagements, et espérons que le Sommet tripartite de Kampala, en présence des dirigeants soudanais et ougandais, permettra d’atteindre l’objectif de former ce gouvernement et de trouver des arrangements réalistes sur la mise en œuvre sans délai des dispositions pré-transitionnelles en suspens.

La paix au Soudan du Sud ne pourra être atteinte que si les responsables sud-soudanais eux-mêmes s’engagent dans une démarche de réconciliation et respectent leurs engagements.