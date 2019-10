Quai d'Orsay - Point de presse de la porte-parole

M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, participe aujourd'hui à Poitiers aux premières assises franco-sahéliennes de la coopération décentralisée.

Ces assises sont organisées par le département de la Vienne, Cités unies France (CUF) et les associations faîtières de collectivités locales des cinq pays invités, avec le soutien du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Elles font suite à l'adoption par la commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD) sous la présidence de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en novembre 2018 d'une feuille de route de la coopération décentralisée avec les pays du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad).

Ces assises marquent l'ambition partagée de l'État et des collectivités territoriales de développer dans ces pays la coopération décentralisée, qui joue un rôle de proximité, d'accès aux services de base et de soutien au développement local en phase avec les principes de l'Alliance Sahel.

Une démarche innovante a été initiée par les collectivités territoriales françaises et sahéliennes au sein du « groupe-projet Sahel » afin de partager leurs expériences, s'épauler et favoriser la mutualisation et la mise à l'échelle des projets. Les partenaires africains ont constitué une Alliance des associations de pouvoirs locaux des cinq États du G5 Sahel.