Quai d'Orsay – Point de presse de la porte-parole

La France condamne l'attaque terroriste d'Al Shabaab qui a visé la base kenyo-américaine de Manda Bay située dans le comté de Lamu au Kenya le 5 janvier 2020, qui a coûté la vie à trois ressortissants américains et en a blessé plusieurs autres. La France exprime sa solidarité aux victimes, à leurs familles et aux blessés.

La France réaffirme sa détermination à poursuivre son engagement auprès du Kenya et de ses partenaires africains et internationaux dans la lutte contre le terrorisme et en faveur de la paix et de la stabilité dans la Corne de l'Afrique.