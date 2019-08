Quai d'Orsay - Point de presse du Porte parole adjoint - Mozambique – Signature d'un accord de paix (6 août 2019)

La France salue la signature, le 6 août 2019 à Maputo, de l'accord de paix et réconciliation entre le gouvernement mozambicain et la RENAMO (Résistance nationale mozambicaine).

Cet accord historique est l'aboutissement d'un processus que l'Union européenne, membre du groupe de contact international, et ses Etats membres, ont pleinement soutenu.

Avec ses partenaires de l'Union européenne, la France soutiendra la bonne mise en œuvre de cet accord de paix qui contribuera à l'instauration d'un climat apaisé dans la perspective des importantes élections générales d'octobre prochain.

La France forme le vœu que cet accord ouvre la voie à l'établissement d'une paix durable au Mozambique, pour le plus grand bénéfice de sa population et de son développement économique et social.