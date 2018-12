Quai d’Orsay – Point presse de la porte-parole : Mauritanie – G5 Sahel – Déplacement de M. Jean-Yves Le D rian (5 et 6 décembre 2018)

M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, se rend en Mauritanie les 5 et 6 décembre 2018. Il participera à une réunion des cinq pays du Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) qui coordonnent leur action en matière de développement et de sécurité au sein du G5 Sahel, que […]

