RCA : 13 morts dans une attaque rebelle, le gouvernement condamne

Le gouvernement de la République Centrafricaine a informé mercredi des actes tragiques qui se sont déroulés dans la préfecture de Bamingui Bangoran.



En effet, le mardi 1er août 2023, aux alentours de cinq heures du matin, des éléments armés du groupe terroriste de la Coalition Patriotique pour le Changement (CPC), ont violemment attaqué le village de Diki, situé à 140 km de N'Délé, sur l'axe Miamani en allant vers le Chari.



Leur action a été motivée par leur désir de semer la terreur et de causer des souffrances supplémentaires au peuple de Centrafrique, selon le ministère de la Communication. L'attaque lâche et cruelle a entraîné la mort de 13 civils innocents, et a laissé plusieurs autres blessés.



Le gouvernement condamne avec la plus grande fermeté ces actes barbares, perpétrés par des mercenaires nationaux et étrangers en collusion avec des ennemis de la paix, qui cherchent à déstabiliser notre nation. Face à cette violence inhumaine, les forces de défense et de sécurité ont agi avec détermination, pour neutraliser ces criminels et protéger la population.



Par ailleurs, le gouvernement tient à saluer le courage et le professionnalisme de nos forces, pour leur réaction rapide, face à cette menace. Une enquête approfondie sera menée afin d'identifier et de traduire en justice les auteurs, coauteurs et complices de ces actes ignobles.



L'État assure à la population centrafricaine que des mesures concrètes sont prises pour faire face à toute forme de menace, quelle que soit son origine. En cette période de deuil, le gouvernement exprime ses condoléances les plus sincères aux familles des victimes et adresse ses vœux de prompt rétablissement aux blessés.



Le gouvernement lance un appel à la vigilance et à la résilience à l'ensemble de la population pour faire face à l'ennemi et défendre notre nation bien-aimée. Des mesures urgentes ont été prises pour contrôler et récupérer illégalement les armes détenues par des individus ou des groupes malintentionnés.



Enfin, le gouvernement souhaite mettre en garde la communauté internationale et invite l'ensemble des acteurs internationaux à soutenir les efforts déployés par la République Centrafricaine pour préserver la paix et la sécurité dans le pays.