Le service de presse de la MINUSCA n'a pas encore communiqué sur cet incident et le conducteur a refusé de coopérer avec les autorités locales. Selon la presse centrafricaine, la population locale est indignée par le fait que le site web de la Minusca ne rapporte que des informations positives sur ses activités, sans mentionner les nombreux crimes et accidents impliquant les Casques bleus.



En cas de décès d'une victime, les familles sont réduites au silence ou forcées de se contenter d'une faible indemnisation, comme cela s'est déjà produit par le passé.



De nombreuses manifestations ont eu lieu contre la MINUSCA, la population exigeant le respect des lois et le départ immédiat de la mission onusienne du pays.



Dans le cas spécifique de la Centrafrique, les allégations d'accidents de la route causés par des véhicules de la MINUSCA, associés à un manque de transparence et à une impunité apparente, constituent une source de tension majeure entre la mission onusienne et la population locale.



Les accidents répétés et les allégations d'excès de vitesse suggèrent une violation flagrante du principe de responsabilité qui s'impose à tout conducteur, y compris aux membres des missions de maintien de la paix.



L'absence de poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs présumés de ces actes constitue une atteinte grave au principe d'égalité devant la loi et favorise l'impunité.



Ces événements érodent la confiance de la population locale envers la Minusca et mettent en péril la réussite de la mission de maintien de la paix. Ces incidents sont en contradiction directe avec le mandat de la Minusca, qui est de protéger les civils et de contribuer à la stabilité du pays.