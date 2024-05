RCA-Bangladesh : coopération bilatérale renforcée entre les deux pays

En séjour de travail en République Centrafricaine, pour procéder à la pose de la première pierre de la clinique communautaire et la remise de don des tenues militaires aux Forces Armées Centrafricaines, le chef d’Etat-major de l’armée bangladaise le lieutenant général Waker Uz Zaman, à la tête d'une délégation de l’armée bangladaise a été reçu en audience en fin d’après-midi du 21 mai 2024, au Palais de la Renaissance par le président de la République Faustin Archange Touadera.



Le renforcement de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines entre la République Centrafricaine et la République Populaire du Bangladesh était au menu de cette rencontre.



Cette coopération concerne notamment le secteur de la défense et de la sécurité.