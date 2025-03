RCA : Complot contre Touadéra ? Accusations explosives au sein de la famille Dondra

Accusations et Confrontation Lors d’une confrontation à l’Office Central de Répression du Banditisme (OCRB), Christian Dondra a reconnu sa participation au complot, affirmant avoir agi sous la pression de son frère aîné, Henri-Marie Dondra, ancien Premier ministre et actuel leader du parti UNIR. Selon Christian, Henri-Marie aurait été en contact avec des membres du Bureau de Défense et de Rétablissement Constitutionnel (BDRC) pour orchestrer une déstabilisation du régime.