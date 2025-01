RCA : Grande mobilisation à Bambari pour soutenir la candidature du Président Touadera aux élections de 2025

L'événement a rassemblé de nombreux sympathisants, y compris des politiciens locaux, des députés et des représentants de divers partis, témoignant de l'unité et de la détermination de la population à soutenir le président pour un nouveau mandat.





Organisée par les partisans du parti au pouvoir, le MCU, la marche a vu les participants porter des tee-shirts à l'effigie du président et brandir des slogans tels que « Ensemble pour une victoire dès le premier tour du Président Touadéra » et « la paix, la sécurité, la cohésion nationale et le développement de la RCA en ce premier septennat de la 7ème République ». Les manifestants, venus de différents quartiers, ont entonné des chants de soutien au régime, arguant des progrès réalisés dans les domaines de la sécurité et de l'économie depuis 2016.





Parmi les personnalités présentes figuraient le préfet de la Ouaka, Pascal Pamall, et le maire de Bambari, Abel Matchipata. D'autres membres influents de la coalition « Touadéra 2025 » ont souligné l'importance de ce soutien pour la stabilité et le développement du pays. Dans leurs discours, ils ont mis en avant les réalisations du président dans les secteurs de l'éducation, de la santé et des infrastructures.





La marche, qui a débuté au Monument des Nations Unies pour se conclure sur la Place des Martyrs, s'est déroulée sous la surveillance de la police, dans une atmosphère d'unité. Cet événement a manifesté clairement le soutien populaire à Touadéra et pourrait avoir des répercussions significatives sur le paysage politique de la République centrafricaine à l'approche des élections de 2025.





Cependant, des membres de l'opposition, comme Martin Ziguélé, ont exprimé leur indignation face à la situation actuelle, utilisant des médias controversés pour critiquer le président sortant. Malgré ces critiques, le soutien manifesté à Bambari souligne la dynamique en faveur de Touadéra et les attentes de la population pour la continuité de ses politiques.