RCA : Installation exceptionnelle des membres du Conseil Constitutionnel

Cet événement important s'est déroulé en présence des autorités du pays et des diplomates accrédités, selon le protocole officiel. Les neuf juges constitutionnels ont prêté serment et ont ensuite été officiellement installés dans leurs fonctions par le Président Touadera. Il s'agit de M. Jean Pierre Waboue, Mme Waby Bekai (anciennement Inès Valery Bella), Mme Sylvie Namsen, M. Noël Kammandji, M. Cendry Moute, M. Laurent Mengade, Mme Sangone (Anciennement KOMBABE) Manuela Géraldine, M. Abias Ndomalet, M. Camille Leandre Siodot, M. Stéphane Goana, et M. Symphorien Balembi.



Par ailleurs, M. Bruno Xender, citoyen suisse nommé juge international à la Cour d'appel du Tribunal pénal spécial, a également prêté serment et a été officiellement installé dans ses fonctions. La présence du Président à cette cérémonie témoigne de son engagement fort en faveur de la promotion de la justice et de l'Etat de droit.