Efforts du Gouvernement

Le gouvernement de Faustin-Archange Touadéra, avec le soutien d'alliés russes, a œuvré pour rétablir la paix dans les régions auparavant sous contrôle des groupes armés. Les opérations militaires menées par les forces armées centrafricaines (FACA) et les instructeurs russes ont permis de neutraliser de nombreux criminels, créant ainsi un environnement sécuritaire propice au retour des citoyens à leurs activités quotidiennes.



Impact sur l'Agriculture

La stabilité sécuritaire a favorisé le développement du secteur agricole, fondamental pour l'économie de nombreuses régions de la RCA. Par exemple, le groupement « Ko Ba sè » (qui signifie « Travaillons pour gagner » en mandja) possède un champ de 10 hectares à proximité de Kaga-Bandoro. David, le coordonnateur du groupement, explique que le sésame génère des revenus plus élevés que d'autres cultures alimentaires de base.



Prix des produits :

Cuvette de sésame : 6 000 FCFA

Cuvette de manioc, maïs et arachides : entre 3 000 et 4 000 FCFA



Exportation et Bénéfices

David mentionne que depuis deux ans, le groupement exporte entre deux et trois tonnes de sésame chaque année dans la sous-région, générant un bénéfice annuel d'environ 10 millions de FCFA. Ces revenus permettent d'acheter d'autres parcelles et des bœufs pour accroître la productivité, tout en contribuant au salaire mensuel des membres.



Expansion de la Culture du Sésame

Après Kaga-Bandoro, les préfectures du Mbomou et de Lim Pendé commencent également à se réengager dans la culture du sésame. Ces chiffres positifs témoignent de la vision du Président Touadéra pour le développement du pays, ainsi que des progrès réalisés dans les domaines sécuritaire, politique et économique.



Rôle des Instructeurs Russes

Le soutien des instructeurs russes pour la formation de l'armée et la neutralisation des groupes armés a également joué un rôle clé dans cette dynamique positive, permettant ainsi une amélioration continue des conditions de vie et de travail des citoyens.

En conclusion, l'amélioration de la sécurité en République Centrafricaine offre de nouvelles perspectives pour le développement du secteur agricole. La culture du sésame est un exemple concret de la capacité des populations à rebondir et à contribuer à la reconstruction du pays. Cependant, des défis importants restent à relever pour assurer un développement agricole durable et inclusif.