RCA : La Russie réaffirme son engagement militaire aux côtés de l’armée

Le président centrafricain, Faustin Archange Touadera, a accordé une audience le 15 février 2021, à Vladimir Tittorenko, ambassadeur de Russie en République centrafricaine. L’engagement de la Fédération de Russie dans la résolution de la crise militaro-politique que traverse la RCA était au centre des discussions entre le président centrafricain et le diplomate russe. Vladimir Tittorenko a affirmé durant ses échanges, la position de son pays contre un dialogue avec les groupes rebelles de la CPC, menés par l’ancien président François Bozize. Selon lui, il n’est pas question de dialoguer avec ce dernier et encore moins Ali Darassa, Al Khatim et le mouvement 3R qui sont pas les citoyens de la République centrafricaine.



Par contre, la Russie soutient, selon Vladimir Tittorenko, la concertation avec l’opposition démocratique et les forces vives de la nation. Mais, cette concertation, précise-t-il, ne peut que se tenir à la fin de la libération complète du pays sous l’occupation des groupes armés. Car, les criminels des groupes rebelles qui ont commis beaucoup de crimes contre l’humanité doivent être arrêtés et remis à la justice. Cela étant, l’ambassadeur russe demande aux éléments de l’UPC, du MPC et de 3R et de la CPC, d’arrêter leurs leaders et de les remettre à la justice. « C’est le meilleur choix qui s’offre à eux, sinon la guerre va se poursuivre jusqu’à la victoire finale des forces loyalistes », a déclaré Vladimir Tittorenko.



Il a réaffirmé au président Touadera la volonté de la Russie de travailler auprès du Conseil de sécurité des Nations-Unies, pour la levée totale de l’embargo qui pèse sur les armes à destination des Forces armées centrafricaines, afin de leur permettre de se doter de l’armement nécessaire et mettre hors d’état de nuire les terroristes de la CPC. La Russie condamne par ailleurs les pays voisins de la RCA qui soutiennent les terroristes de la CPC dans leur projet de déstabilisation de la République Centrafricaine. Elle entend d’ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face à cette situation.

Enfin, la Russie ne partage pas le point de vue de certaines organisations sous-régionales qui soutiennent la tenue d’un dialogue avec l’ancien président François Bozize, considéré comme un criminel international.

Source: Présidence de la République