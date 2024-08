RCA - La terre de Boulata révèle ses morts : Exhumation de masse après la crise

Les corps étaient enterrés dans la concession de l'église de Boulata en raison de l'inaccessibilité des cimetières pendant la crise. Ce processus vise à rendre hommage aux victimes et à clarifier les circonstances entourant leur décès.

L'exhumation des corps à Boulata marque une étape significative dans la reconnaissance des tragédies survenues durant la crise centrafricaine.



C’est vraiment tragique. La crise centrafricaine entre 2013 et 2016 a été marquée par des violences intenses et des affrontements entre divers groupes armés, notamment la Séléka et les milices anti-balaka12. Cette période a causé de nombreuses pertes humaines et des déplacements massifs de populations.



L’exhumation des corps à Boulata rappelle les horreurs de cette crise et l’importance de la mémoire et de la justice pour les victimes. Les cimetières étant inaccessibles à l’époque, beaucoup de personnes ont dû être enterrées dans des lieux improvisés, comme la concession de l’église de Boulata







Les exhumations en cours à Boulata s'inscrivent dans un processus de justice transitionnelle visant à faire la lumière sur les atrocités commises pendant la crise centrafricaine et à permettre aux victimes d'obtenir justice et réparation.