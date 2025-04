RCA : Le Chef d'État-Major des Armées sensibilise les forces armées centrafricaines sur la discipline et les réseaux sociaux

Respect de la Discipline Militaire : Le général a souligné l'importance de maintenir un comportement exemplaire au sein des forces armées, afin de renforcer la cohésion et l'efficacité des unités. Usage Responsable des Réseaux Sociaux : Dans un monde de plus en plus connecté, le Général Mamadou a insisté sur la nécessité pour les militaires d'utiliser les réseaux sociaux de manière responsable, en évitant toute publication pouvant nuire à l'image de l'armée ou compromettre la sécurité nationale.



Visites dans les Bases

Camp Kassaï

Bataillon Amphibie

Camp Béal

BIT7

Bataillon de Soutien et Logistique (BLS) au Pk22, route de Damara

BIT12 à Nzila

L'objectif principal de cette tournée était de sensibiliser les troupes sur deux aspects cruciaux :Au cours de sa tournée, le Chef d’Etat-Major a visité plusieurs installations militaires, notamment :Ces visites ont permis d’établir un contact direct avec les soldats, de discuter des préoccupations et de répondre aux questions concernant la discipline et l’usage des réseaux sociaux.La tournée du Général Zéphirin Mamadou représente une initiative essentielle pour renforcer la discipline au sein des Forces Armées Centrafricaines et promouvoir une utilisation responsable des plateformes numériques. En mettant l'accent sur ces enjeux, l'armée centrafricaine cherche non seulement à maintenir un standard élevé de conduite militaire, mais aussi à protéger son image et sa réputation dans un contexte de défis sécuritaires. Cette initiative pourrait contribuer à renforcer la confiance du public envers les forces armées et à assurer un fonctionnement harmonieux au sein des unités militaires.