RCA : Le Ministère de la Santé Publique renforce les soins maternels et néonatals et la vaccination des enfants grâce à un don généreux

Ce don permettra d'améliorer l'accès à des soins de santé de qualité pour les femmes enceintes, les nouveau-nés et les enfants en RCA. Les nouvelles ambulances faciliteront le transport des patients vers les centres de santé, tandis que les équipements médicaux permettront aux professionnels de santé de prodiguer des soins plus efficaces. Le renforcement de la chaîne de froid permettra quant à elle de garantir la conservation et la distribution des vaccins dans les meilleures conditions possibles.



"Ce don est une contribution précieuse aux efforts du gouvernement centrafricain pour améliorer la santé maternelle et infantile dans le pays", a déclaré le Dr. Jean-Pierre N'Douba, Ministre de la Santé Publique de la RCA. "Je tiens à remercier sincèrement tous les partenaires qui ont contribué à cette initiative qui aura un impact positif sur la santé des populations centrafricaines."



Les organisations partenaires ont réaffirmé leur engagement à soutenir le gouvernement centrafricain dans ses efforts pour améliorer la santé des enfants. "Nous sommes fiers de contribuer à ce projet qui permettra de sauver des vies et d'améliorer la santé des enfants en RCA", a déclaré M. [Nom du représentant de la Fondation ELEVA]. "Nous continuerons à travailler aux côtés du gouvernement et des autres partenaires pour que tous les enfants centrafricains aient accès à des soins de santé de qualité."



Ce don est un exemple concret de la collaboration efficace entre le gouvernement centrafricain, les organisations humanitaires et les bailleurs de fonds internationaux pour améliorer la santé des populations dans un pays fragilisé par les conflits.