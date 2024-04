RCA : Le Président Touadera a participé au désherbage du parc Cinquantenaire à Bangui

Pour le président Touadera, le parc Cinquantenaire qui est un lieu public de divertissement où les populations viennent souvent célébrer des mariages mérite d'être entretenu. Il constate qu'il y a beaucoup à faire ici et demande au ministre de l'Administration du Territoire d'établir un programme avec le gouvernement pour aménager ce jardin. En effet, il remarque qu'il y a beaucoup de Centrafricains qui viennent ici et il est donc nécessaire que nous prenions cela en main afin d'améliorer ces lieux pour le bien-être de nos compatriotes.



Rappelons que chaque samedi, tous les Centrafricains doivent consacrer deux heures de leur temps pour nettoyer leur environnement. Cette initiative vise à sensibiliser la population à l'importance d'avoir un environnement propre et sain. En participant activement à cette opération Kwa Ti Kodro, chaque citoyen contribue ainsi à améliorer la qualité de vie dans sa communauté.



Le parc Cinquantenaire est un endroit apprécié par les habitants car il offre un espace vert où ils peuvent se détendre en famille ou entre amis. Malheureusement, cet espace n'est pas toujours maintenu en bon état et peut être envahi par les mauvaises herbes et autres déchets.



En annonçant son soutien à l'aménagement du parc Cinquantenaire lors des opérations Kwa Ti Kodro, le président Touadera montre son engagement envers la propreté et la préservation des espaces publics pour le bénéfice collectif. Il encourage également tous ses concitoyens à prendre part à cette action citoyenne en contribuant régulièrement au nettoyage des lieux publics.



Cette initiative nationale permettra non seulement d'améliorer notre cadre urbain mais aussi notre santé collective car une ville propre réduit les risques sanitaires liés aux déchets accumulés dans nos rues et espaces verts. De plus, cela favorisera également une meilleure image touristique du pays en offrant aux visiteurs des espaces propres et accueillants.



Il est donc important que chacun prenne conscience que sa participation active à ces actions quotidiennes peut véritablement faire une différence positive sur notre environnement urbain. Nous devons tous être responsables afin d'avoir une ville propre dont nous pouvons être fiers !