RCA : Le Président Touadéra dépose officiellement sa candidature pour le scrutin de décembre 2025

« Me voici à l'A.N.E. Je remercie le Bureau politique qui a déjà déposé le dossier et d’après le Secrétaire Exécutif National, nous avons le Numéro 1 qui est un chiffre fétiche », a-t-il déclaré.

L'acte formel de dépôt de candidature a été effectué par le Secrétaire Exécutif National du Mouvement Cœurs Unis (MCU), Mathieu Simplice Sarandji.La démarche a été marquée par un enthousiasme hors norme et une mobilisation massive : des milliers de sympathisants, des membres du Bureau politique du MCU et des associations de soutien ont envahi les rues de la capitale pour accompagner leur champion.Face à la presse, le Président Touadéra s’est dit encouragé par ce soutien populaire. Il a également noté le symbolisme du numéro attribué à son dossier :Le Candidat Faustin Archange Touadéra a réaffirmé qu'il comptait sur la mobilisation et le soutien continu du peuple centrafricain pour concrétiser cet engouement autour de sa candidature le jour du scrutin. Ce dépôt marque une étape déterminante dans le processus électoral en République Centrafricaine.