AFRIQUE

RCA : Le Président Touadéra dépose officiellement sa candidature pour le scrutin de décembre 2025


Alwihda Info | Par - 3 Octobre 2025


Le Président de la République Centrafricaine, le Professeur Faustin Archange Touadéra, a officiellement déposé sa candidature pour l'élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025. Conformément à la loi fondamentale en vigueur dans le cadre de la 7ème République, le Chef de l'État s’est rendu au siège de l’Autorité Nationale des Élections (ANE) dans la matinée de ce jeudi 02 octobre 2025.


  L'acte formel de dépôt de candidature a été effectué par le Secrétaire Exécutif National du Mouvement Cœurs Unis (MCU), Mathieu Simplice Sarandji.

 
La démarche a été marquée par un enthousiasme hors norme et une mobilisation massive : des milliers de sympathisants, des membres du Bureau politique du MCU et des associations de soutien ont envahi les rues de la capitale pour accompagner leur champion.


Face à la presse, le Président Touadéra s’est dit encouragé par ce soutien populaire. Il a également noté le symbolisme du numéro attribué à son dossier :
« Me voici à l'A.N.E. Je remercie le Bureau politique qui a déjà déposé le dossier et d’après le Secrétaire Exécutif National, nous avons le Numéro 1 qui est un chiffre fétiche », a-t-il déclaré.


Le Candidat Faustin Archange Touadéra a réaffirmé qu'il comptait sur la mobilisation et le soutien continu du peuple centrafricain pour concrétiser cet engouement autour de sa candidature le jour du scrutin. Ce dépôt marque une étape déterminante dans le processus électoral en République Centrafricaine.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


