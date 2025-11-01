Alwihda Info
AFRIQUE

RCA : Le Président Touadéra lance la construction du siège de Trans African Railways System LTD à Pani


Alwihda Info | Par - 2 Novembre 2025


La République Centrafricaine (RCA) franchit une nouvelle étape vers la modernisation de ses infrastructures de transport. Ce samedi 1er novembre 2025, le Président de la République, le Professeur Faustin Archange TOUADÉRA, a présidé la cérémonie officielle de pose de la première pierre du siège de Trans African Railways System LTD, au village Pani, situé à 30 kilomètres de Bangui sur la route de Boali.


  Placée sous le très haut patronage du Chef de l’État, la cérémonie s’est déroulée en présence du Président de l’Assemblée Nationale, Simplice Mathieu SARANDJI, du Premier Ministre, Félix MOLOUA, des Présidents des Institutions de la République, du Gouverneur de la ville de Bangui, de plusieurs Membres du Gouvernement, de l’Honorable Député et du Maire de Bégoua, ainsi que de nombreuses personnalités civiles et militaires.

 
La population locale, les membres du parti MCU et plusieurs associations de soutien au Chef de l’État se sont mobilisés en masse pour prendre part à cet événement historique.

 
La délégation britannique, conduite par Sir John PEACE, Président du Conseil d’Administration de Trans African Railways System LTD, a marqué de sa présence cette cérémonie, qualifiée de tournant majeur pour le partenariat Public-Privé entre la RCA et la société britannique.


 

Vision ferroviaire pour le désenclavement

 
Le Maire de la Commune de Bégoua, M. Clément GODANE, a exprimé la gratitude de sa population envers le Président TOUADÉRA pour ses nombreuses réalisations.

 
Prenant la parole à son tour, Sir John PEACE a salué la vision du Chef de l’État centrafricain :
« Lorsque nous avons eu le plaisir de vous accueillir à Londres en septembre dernier, nous avons perçu votre engagement pour une République centrafricaine pacifiée, stable et prospère. Le chemin de fer transafricain représente bien plus qu’un simple projet de transport : il symbolise la connexion des régions, des populations et des marchés, tant au niveau national que mondial », a-t-il déclaré.


Le Ministre des Transports et de l’Aviation Civile, Herbert Gontran DJONO AHABA, a souligné que ce projet s’inscrit pleinement dans la vision du Président de la République, visant à désenclaver le pays :
« La situation géographique de la RCA rend le transport difficile. Grâce à ce partenariat stratégique avec nos amis britanniques, nous lançons une initiative ferroviaire ambitieuse reliant Bangui au Cameroun via l’Ombella-Mpoko, la Lobaye et la Mambéré-Kadéï, jusqu’au Port de Kribi au Cameroun », a-t-il expliqué.


Ce projet, qui s’appuie sur l’exploitation future des vastes ressources en fer du pays, constitue un pilier du développement économique national et une source d'absorption de la main-d'œuvre locale et internationale.

 
La cérémonie s’est achevée par la pose symbolique de la première pierre, marquant le début d’une nouvelle ère pour la modernisation des infrastructures de transport en RCA.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


