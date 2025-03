RCA : Le Président Touadéra lance un projet d'infrastructures routières avec l'Ouganda et le Soudan du Sud

Le 25 mars 2025, le Président de la République, Professeur Faustin Archange TOUADERA, a accueilli en audience au Palais de la Renaissance le Ministre des Travaux publics ougandais, le Général Edward KATUMBA WAMALA, accompagné de sa délégation. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre la République centrafricaine et la République de l’Ouganda, notamment dans le domaine du développement des infrastructures routières.

Signature de l'Accord

À l'issue de leur séjour en Centrafrique, un accord a été signé entre le Ministre centrafricain des Travaux publics, Eric ROKOSSE KAMOT, et son homologue ougandais. Le Ministre KAMOT a précisé que cet accord découle d'une visite officielle du Président TOUADERA en Ouganda et implique également un troisième partenaire, le Soudan du Sud.

Projet de Corridor Routier

L'accord prévoit la construction d'un corridor routier reliant l'Ouganda à la République centrafricaine, en passant par le Soudan du Sud. Cette initiative vise à faciliter les échanges commerciaux et les déplacements entre Kampala et Bangui, tout en renforçant l'intégration régionale. Le Ministre KAMOT a également annoncé un prochain déplacement en Ouganda pour finaliser les engagements liés à l'accord et accélérer la mise en œuvre du projet. Le lancement des travaux est prévu dans un avenir proche, ce qui promet des avancées significatives dans les infrastructures routières de la région. Ce projet d'infrastructures routières témoigne de l'engagement des gouvernements centrafricain et ougandais à améliorer les connexions régionales et à promouvoir le développement économique. En facilitant les échanges commerciaux, ce corridor pourrait jouer un rôle clé dans le renforcement des relations entre les pays d'Afrique de l'Est et du Centre.