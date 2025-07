RCA : Le Président Touadéra s'entretient avec la Ministre Tchadienne de l'Action Humanitaire

La rencontre, qui s'est tenue à la Cité des Chefs d’État en présence du Ministre d’État, Directeur de Cabinet à la Présidence Monsieur Obed Namsio, a été l'occasion pour la Ministre tchadienne de transmettre les salutations fraternelles du Président du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno.





Madame Zara Mahamat Issa a salué l'initiative stratégique des autorités centrafricaines concernant le Forum régional sur l’autonomisation des réfugiés, qu'elle a qualifiée de « piste sérieuse pour une solution durable aux crises humanitaires sur le continent ».





Dans un contexte de raréfaction des ressources humanitaires et de réduction des financements internationaux, notamment américains, la Ministre tchadienne a souligné l'urgence de développer des réponses africaines, intégrées et durables, en collaboration avec les partenaires au développement. Elle a rappelé que le Tchad, en première ligne face aux crises militaro-politiques régionales, accueille un nombre important de réfugiés et de déplacés, rendant impératives des solutions innovantes pour leur intégration économique et sociale.





Cette rencontre témoigne du renforcement de la coopération régionale face aux défis humanitaires croissants dans la sous-région.