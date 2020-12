RCA: Le Tchad invite les protagonistes à cesser toute hostilité

Dans un communiqué de presse rendu public ce 22 décembre, « le ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de Tchadiens de l’Etranger suit avec une grande préoccupation l’évolution et sécuritaire en République centrafricaine, ceci, à la veille des élections présidentielles et législatives du 27 décembre 2020 », peut-on lire du communiqué officiel du gouvernement tchadien.



Voisin du peuple centrafricain avec qui il partage l’histoire et la géographie, « le Tchad exhorte les différents protagonistes à cesser toute hostilité tendant à remettre en cause les solutions de paix et de réconciliation nationale », dans ce pays qui a connu plusieurs troubles socio-politiques ces dernières années. Dès lors, il les invite à trouver les voies et moyens pour le respect de la Constitution et des Institutions Nationales, avec en toile de fond, le déroulement dans des bonnes conditions, des prochaines consultations électorales « dans le calme et la transparence ».



Il faut rappeler qu’en tant que membre du Groupe de Contact International de Soutien à la RCA, le Tchad n’a ménagé aucun effort pour apporter son soutien au processus de paix en RCA, cela en conformité avec l’Accord politique pour la paix et la réconciliation signé entre le gouvernement et les groupes armés centrafricains, sous l’égide de l’Union africaine.



Le Tchad appelle ainsi tous les partenaires de la RCA à respecter le principe de non-ingérence dans les affaires internes de la Centrafrique. Car il est question de laisser le champ libre à la recherche d’une solution pacifique à la crise électorale en cours dans ce pays. Enfin, la médiation de l’Organisation des Nations Unies est sollicitée, ainsi que celle de l’Union Africaine et de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (Cemac), pour aider le peuple centrafricain en cette période difficile de la vie du pays.