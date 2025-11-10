Alwihda Info
RCA : Le président de la République accorde une audience à une délégation de la société TRADEX


Alwihda Info | Par - 10 Novembre 2025


Une délégation de la société TRADEX, conduite par son directeur général Emmanuel Patrick MVONDO, a été reçue en début d'après-midi ce samedi 8 novembre 2025, à la Cité des chefs d'État, par le président de la République Faustin Archange TOUADÉRA.


  Les échanges ont porté sur les actions que mène cette société d'hydrocarbures en République centrafricaine.
 
Emmanuel Patrick MVONDO a livré à la presse présidentielle, au sortir de cette audience, que les discussions avec le président de la République ont été fructueuses.

 
Cette rencontre lui a donné l'occasion de présenter au Chef de l'État le programme d'expansion de TRADEX dans les villes de province au cours des prochaines années. Il s'est félicité du soutien dont la société TRADEX bénéficie de la part de l'État centrafricain. Un soutien qui, selon lui, permet à la société TRADEX, citoyenne et exemplaire, de faire face à certaines difficultés qui touchent le secteur des hydrocarbures.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


