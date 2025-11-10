RCA : Le président de la République accorde une audience à une délégation de la société TRADEX





Les échanges ont porté sur les actions que mène cette société d'hydrocarbures en République centrafricaine.



Emmanuel Patrick MVONDO a livré à la presse présidentielle, au sortir de cette audience, que les discussions avec le président de la République ont été fructueuses.





Cette rencontre lui a donné l'occasion de présenter au Chef de l'État le programme d'expansion de TRADEX dans les villes de province au cours des prochaines années. Il s'est félicité du soutien dont la société TRADEX bénéficie de la part de l'État centrafricain. Un soutien qui, selon lui, permet à la société TRADEX, citoyenne et exemplaire, de faire face à certaines difficultés qui touchent le secteur des hydrocarbures.