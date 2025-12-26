Nigéria : Donald Trump annonce que les États-Unis ont bombardé l'Etat islamique

Suite aux attaques contre les chrétiens, perpétrées par l’Etat islamique, le président américain a rendu public un communiqué dont la teneur suit :



« Ce soir, sur mon ordre en tant que Commandant en chef, les États-Unis ont lancé une frappe puissante et meurtrière contre la racaille terroriste de l’État islamique dans le nord-ouest du Nigeria, qui ciblait et assassinait sauvagement, principalement, des chrétiens innocents, à un niveau jamais vu depuis de nombreuses années, voire des siècles. J’avais déjà averti ces terroristes que s’ils ne mettaient pas fin au massacre des chrétiens, il y aurait l’enfer à payer et ce soir, ce fut le cas.

Le Département de la Guerre a exécuté de nombreuses frappes parfaites, comme seuls les États-Unis en sont capables. Sous mon leadership, notre pays ne permettra pas au terrorisme islamiste radical de prospérer. Que Dieu bénisse notre armée, et Joyeux Noël à tous, y compris aux terroristes morts et il y en aura beaucoup d’autres si le massacre des chrétiens se poursuit.

Donald J. Trump, président des États-Unis d’Amérique »