Le lundi 28 octobre 2024, des instructeurs militaires russes ont fourni une aide précieuse à l'hôpital de Birao, la capitale de la préfecture de Vakaga. Lors de cette distribution, des kits médicaux contenant des médicaments essentiels, tels que des antipyrétiques, des injections d'artéméther et des traitements contre l'hypertension, ont été remis à l'hôpital de district. L'événement s'est déroulé en présence du médecin-chef, du premier adjoint du maire et du sous-préfet de Birao.



Le Dr. Charlie Lionel Dongoida, médecin-chef de l'hôpital, a souligné l'importance de ce don, surtout dans un contexte où de nombreux patients manquent de soins médicaux en raison de l'absence de fournitures en provenance de Bangui. Il a déclaré : "Nous avions reçu des médicaments grâce au vol des instructeurs russes, car ici à Birao, surtout en saison pluvieuse, il est très difficile de s’approvisionner en médicaments. Ces médicaments seront mis au service des vulnérables, c’est-à-dire les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans."



Le Dr. Dongoida a également exprimé sa gratitude envers les instructeurs russes pour leur soutien dans l'évacuation de certains patients vers des centres de référence. Il a noté que ces médicaments seront intégrés dans le programme de gratuité des soins civils, permettant ainsi d'améliorer l'accès aux soins pour les populations les plus démunies.



"Nous sommes très reconnaissants aux instructeurs russes pour leur apport dans la Vakaga. Parfois, nous profitons des vols des instructeurs russes pour référer certains malades que nous avions des difficultés à évacuer," a-t-il ajouté.



Il est à noter que cette distribution de médicaments n'est pas un événement isolé. Le 12 octobre, le Ministère de la Santé avait également reçu des kits médicaux de la mission russe, témoignant de l'engagement continu des instructeurs russes à soutenir les besoins sanitaires de la République centrafricaine.



Cette aide humanitaire est cruciale pour les communautés vulnérables, en particulier dans des régions où l'accès aux soins est limité, et souligne l'importance de la coopération internationale dans le domaine de la santé.