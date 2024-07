La manifestation, organisée par le Mouvement des Jeunes Panafricains (MJP) et son leader Socrate Gutenberg Taramboye, a réuni environ 300 personnes. Les manifestants ont dénoncé l'ingérence des puissances occidentales dans les affaires africaines et ont appelé au respect de la souveraineté, de la liberté et de l'intégrité de la RCA.



Socrate Gutenberg Taramboye a accusé les États-Unis de s'immiscer dans les affaires centrafricaines et d'avoir tenté de déstabiliser le pays. Il a notamment cité l'arrestation de l'espion américain Martin Joseph Figueira comme preuve de ces ingérences.



Les manifestants ont scandé des slogans tels que "France, rends les richesses pillées", "Nous ne voulons pas que les États-Unis ou la France coopèrent avec des bandits ! Nous voulons la paix, la richesse, la liberté et la prospérité", "Arrêtez de voler nos richesses, arrêtez de nous appauvrir", "L'Afrique doit être libre et riche" et "États-Unis, ne touchez pas à notre pays".



Cette manifestation met en évidence les tensions croissantes entre la RCA et les pays occidentaux. Certains Centrafricains accusent les puissances occidentales de piller les ressources naturelles du pays et de s'immiscer dans sa politique intérieure.



Il reste à voir si cette manifestation aura un impact significatif sur les relations entre la RCA et les pays occidentaux.