RCA : Passation de Commandement de la Mission d'Entraînement de l'Union Européenne

Lors de cette cérémonie, le général de brigade Cornel Tonea-Bălan a officiellement remis le commandement au général Nicolae-Gabriel Oros.



Cette transition de commandement marque une étape importante dans les efforts de l'Union Européenne pour soutenir la République Centrafricaine dans le renforcement de ses capacités militaires et la stabilisation du pays.



La passation de commandement assure la continuité des efforts de formation et d'accompagnement des FACA.

Le choix de deux généraux roumains pour diriger successivement l'EUTM RCA témoigne de l'expertise reconnue de l'armée roumaine dans le domaine de la formation militaire.



L'objectif principal de l'EUTM RCA reste de rendre les FACA plus efficaces, plus professionnelles et mieux équipées pour assurer la sécurité du pays.



La passation de commandement témoigne de la continuité des efforts de la mission EUTM RCA et de l'engagement de l'Union Européenne envers la sécurité et la paix en République Centrafricaine.



La cérémonie de passation de commandement de l'EUTM RCA marque un tournant important dans le soutien de l'Union européenne à la République centrafricaine. Cette mission de formation militaire joue un rôle crucial dans la stabilisation du pays en contribuant à renforcer les capacités des Forces armées centrafricaines (FACA).