RCA - Politique : Le Mouvement Cœurs Unis (MCU) ouvre son 2ème congrès ordinaire à Bangui

Plus de 500 délégués prennent part à ces assises de deux jours. Ils sont venus des sept régions du pays, ainsi que de l’étranger, notamment d'Europe, d'Afrique et des Amériques. Une présence remarquable de personnalités nationales et diplomatiques, de Sultans, de militants et de milliers de sympathisants du MCU a également été notée.





Deux enjeux majeurs sont au cœur de ce congrès : la révision et la validation des textes fondamentaux du MCU, ainsi que l’investiture du candidat du MCU à l’élection présidentielle de 2025.





L’ouverture de cet événement à caractère politique a été marquée par une grande prière, où les congressistes ont voulu placer Dieu au centre de leur activité. L'exécution de l’hymne national et de l’hymne du MCU, suivie de prestations artistiques à l'éloge du Président de la République, ont également rythmé cette première journée. Le seul discours officiel de cette journée a été prononcé par l’Honorable Simplice Mathieu Sarandji, Secrétaire Exécutif National.





Dans son message, le Secrétaire Exécutif a d'abord remercié les invités des pays frères et amis, notamment les représentants du Parti Russie Unie, du Parti Front Patriotique Rwandais, du Parti Communiste Chinois, du Front du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais et du Parti Démocratique de la Guinée Équatoriale. Il a ensuite salué les avancées significatives du parti MCU, attribuant ce succès au sens de la mobilisation et au militantisme de ses 2 millions d’adhérents depuis sa création le 8 novembre 2018. L'Honorable Député a appelé les congressistes à faire preuve de sagesse durant les assises et a formulé le vœu ardent que les travaux de ce 2e Congrès soient un véritable succès pour l’évolution du Mouvement.





Après le retrait des officiels, la deuxième partie de la journée sera consacrée à la présentation de plusieurs points à l’ordre du jour, notamment la stratégie de consolidation du MCU, le bilan 2016-2025, et la synergie entre le MCU et les associations de soutien au Professeur Faustin Archange Touadéra.