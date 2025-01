RCA : Rencontre du Président Faustin Archange Touadera avec les Évêques des 9 diocèses

À l'issue de l'audience, Monseigneur Nestor Désiré Nongo Azagbiah, Président de la Conférence des Évêques de Centrafrique et évêque du diocèse de Bossangoa, a expliqué les objectifs de cette rencontre. En ce début d'année 2025, les évêques sont venus présenter leurs vœux au Président de la République et aborder les préoccupations issues de leur assemblée plénière ainsi que celles du peuple centrafricain.





Sujets Abordés



Les discussions ont porté sur plusieurs secteurs essentiels, notamment l'Éducation, la Santé

et les Infrastructures routières dans certaines préfectures. Monseigneur Nongo Azagbiah a exprimé sa confiance quant à la prise en compte de ces préoccupations par le Président, soulignant que le Chef de l'État a fait preuve d'une écoute attentive et d'une volonté de répondre aux enjeux soulevés.





Collaboration entre l'Église et l'État



Cette rencontre représente une initiative significative pour renforcer la collaboration entre l'Église et l'État, visant à améliorer le bien-être des populations centrafricaines. Les évêques ont ainsi montré leur engagement à travailler de concert avec les autorités pour répondre aux besoins de la nation.