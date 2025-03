RCA : Réunion de travail entre le Président de la République et une délégation des Nations-Unies

Domaines de Collaboration

Le processus électoral

La sécurité frontalière

Le Désarmement, Démobilisation et Réintégration (DDR)

L’accompagnement des femmes utilisées par les groupes armés

Lors de cette rencontre, la délégation onusienne, codirigée par Madame Shoko Noda, Sous-Secrétaire Générale du Bureau de gestion des crises du Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD), et Monsieur Alexandre Zouev, Sous-Secrétaire Général du Bureau des institutions chargées de l’État de droit et de la sécurité (OROLSI), a salué les divers progrès réalisés en République Centrafricaine ces dernières années.« Nous avons félicité le Président de la République des progrès enregistrés ces dernières années en matière de maintien de la paix, de développement économique et social. Nous avons également abordé les défis à relever et nous sommes prêts à soutenir la RCA dans de nombreux domaines », a déclaré Monsieur Alexandre Zouev après la réunion.Les discussions ont porté sur des thèmes cruciaux tels que :Cette mission des Nations-Unies visait à évaluer les progrès et défis liés à la mise en œuvre des activités relevant de l'État de droit, notamment dans les domaines de la police, de la justice, de l'administration pénitentiaire et de la réforme du secteur de la sécurité, sous le mandat de la MINUSCA et du PNUD.