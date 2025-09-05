RCA : Suivi de projets de transformation avec le Groupe Mahasakthi





Un large éventail de projets de développement

La visite en Inde a permis de sceller des accords sur plusieurs projets majeurs. En plus de l'usine de transformation de la canne à sucre et du manioc, les deux parties se sont accordées sur la création d'un centre de recherche et d'une université agricole, ainsi que d'une usine de transformation de produits laitiers frais. Des projets industriels ont aussi été évoqués, comme une usine de production de pièces automobiles et un campus universitaire des TIC.



Engagement de Mahasakthi pour le développement de la RCA

Le Groupe Mahasakthi a également confirmé son engagement à participer à la table ronde des bailleurs de fonds à Casablanca, prévue le 14 septembre 2025. Cette table ronde a pour objectif de financer le Plan National de Développement (PND) de la RCA pour la période 2024-2028. L'entreprise indienne a aussi manifesté son intérêt pour le secteur minier, diversifiant ainsi sa participation au développement du pays.