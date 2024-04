Cette visite historique marque la première visite d'un ministre des Affaires étrangères de la République centrafricaine en Chine depuis 40 ans, signalant un engagement renouvelé en faveur du renforcement des relations de coopération entre les deux pays.



La visite devrait se concentrer sur un certain nombre de questions bilatérales, notamment l’élargissement de la coopération économique. La Chine est un investisseur majeur dans la République centrafricaine, et les deux pays devraient discuter des moyens de stimuler davantage le commerce et les investissements dans des domaines tels que les infrastructures, l'exploitation minière et l'agriculture.



Elle renforcera la coopération en matière de sécurité. La Chine a fourni une aide à la sécurité à la République centrafricaine ces dernières années, et les deux parties devraient discuter des moyens d'approfondir leur coopération dans la lutte contre le terrorisme et le maintien de la stabilité.



Cette visite va promouvoir les échanges culturels. La République centrafricaine et la Chine ont une longue histoire d'échange culturel, et les deux pays devraient discuter des moyens de promouvoir davantage les liens entre les peuples.

Cette visite constitue une avancée importante dans les relations entre la République centrafricaine et la Chine et devrait avoir un impact positif sur le développement des deux pays.