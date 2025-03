RCA - Visite présidentielle au camp militaire de Béréngo : Renforcement des capacités des forces spéciales centrafricaines

Le Président Touadéra, accueilli par les hauts responsables militaires et sécuritaires du pays, a débuté sa visite par un moment de recueillement sur la tombe de l'ancien président Bokassa, située à l'entrée du camp. Il s'est ensuite rendu au quartier général où il a été reçu par un général russe qui lui a présenté le programme de formation en cours.





Formation des forces spéciales





La formation dispensée aux éléments des Forces armées centrafricaines (FACA), de la gendarmerie et de la police nationales est axée sur des exercices pratiques inspirés des expériences de guerre récentes. Elle comprend des tactiques de combat, l'utilisation d'armes modernes, le renseignement et la liaison entre les unités. Des démonstrations ont été effectuées pour illustrer les différentes techniques enseignées.





Démonstration de savoir-faire





Les forces spéciales en formation ont démontré leur maîtrise des armes et des techniques apprises, suscitant les félicitations du Président Touadéra. Cette équipe, formée aux techniques de défense du territoire, des personnes et des biens, utilise des moyens modernes tels que des drones et des armes sophistiquées.





Engagement et perspectives





À l'issue de leur formation, ces soldats aguerris rejoindront les rangs des forces de défense et de sécurité centrafricaines, renforçant ainsi leurs capacités opérationnelles. Les soldats ont exprimé leur fierté de servir leur pays et leur engagement à le défendre.





Message présidentiel





Le Président Touadéra a salué l'engagement et le courage des soldats, réaffirmant sa volonté de doter la République centrafricaine d'une armée professionnelle, puissante et capable de protéger le territoire et le peuple centrafricain.





Coopération avec la Russie





Cette visite met en lumière la coopération militaire entre la République centrafricaine et la Russie, qui joue un rôle crucial dans la formation et l'équipement des forces de sécurité centrafricaines.