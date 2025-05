RCA : des actions militaires pour rétablir la stabilité dans le Sud-est

Le gouvernement centrafricain a annoncé que, pour restaurer la stabilité, des actions militaires sont en cours pour mettre fin aux affrontements armés dans la région centrafricaine du Haut-Mbomou (sud-est). Cette annonce a été faite le 12 mai par le porte-parole du gouvernement, Maxime Balalou, lors d’une conférence de presse.



En effet, la situation sécuritaire reste encore fragile dans certaines zones de cette région, suite aux affrontements armés qui ont opposé les forces de sécurité et leurs supplétifs à la milice armée Azandé Ani Kpi Gbe.



Face à cette détérioration sécuritaire, M. Balalou, qui est également ministre de la Communication et des Médias, a assuré que des actions étaient en cours pour mettre fin aux affrontements qui secouent cette région et renforcer les efforts en vue de rétablir l’ordre.



Il a rappelé que la situation sur le terrain était sous contrôle de l’armée gouvernementale, de ses supplétifs et des casques bleus de la mission onusienne en vue d’assurer la protection des civils. « J’appelle toutefois les victimes à faire preuve de patience et de résilience. Le gouvernement assure que les responsables de ces troubles seront poursuivis et traduits devant la justice », a-t-il conclu.