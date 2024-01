RCA : l’Etat-Major des Armées met en garde contre la circulation des armes et munitions de guerre

Dans un communiqué rendu public, l’Etat-Major des Armées de la République centrafricaine « constate la circulation anarchique des armes et munitions de guerre, orchestrée par les porteurs de tenue dans les quartiers, les bars dancing, les véhicules privés de transport en commun et sur les motocyclettes lors des inhumations et autres ».



En effet, cette situation « constitue un grave danger pour la population et profite malheureusement aux personnes mal intentionnées et aux malfrats qui suscitent l'horreur ».



Et malgré les efforts menés par le haut commandement militaire, ainsi que, d’autres acteurs engagés dans la gestion sécuritaire pour éradiquer cette pratique dangereuse, les actes de banditismes persistants et le non-respect des consignes perpétrés par des personnels militaires et paramilitaires continuent de sévir.



Face à cette situation, le général de Corps d'Armée, chef d’Etat-Major des Armées, décide de prendre des mesures interdisant formellement, tous militaires détachés auprès des autorités et/ou personnalités, comme aide de camp ou non, de circuler avec les armes et autres matériels de guerre dans les lieux sus mentionnés.



Ces mesures jugées nécessaires, visent à rétablir l’ordre et la sécurité pour renforcer la quiétude de la population. A cet effet, l’Etat-Major des Armées de la République centrafricaine met en garde tous contrevenants et demande aux différents responsables de veiller au strict respect de cette mesure.