RCA : la préfecture de la Lobaye appelle à la candidature du président Touadéra à la présidentielle de 2025

Le terrain du Lycée de Fatima, situé dans le 6ème arrondissement de Bangui a vibré dans la soirée du 23 juillet 2025 à l’appel à candidature du président de la République Faustin Archange Touadéra à l’élection présidentielle de décembre 2025 par la préfecture de la Lobaye.



Ils étaient des milliers venus des 13 communes de la Lobaye, ainsi que les ressortissants vivant à Bangui, à se rassembler autour du slogan « Lobaye debout avec Faustin Archange Touadéra 100% 2025 », pour exprimer leur souhait de voir l'actuel président de la République se porter candidat au prochain scrutin présidentiel.



Cette sollicitation de la Lobaye à l’endroit du président de la République intervient après les multiples manifestations des associations et mouvements de soutien organisés tant à Bangui que dans plusieurs villes de provinces de la RCA, dans la même visée républicaine.



Prenant la parole tour à tour, les responsables du comité d’organisation et les notables de la Lobaye ont justifié leur appel par les nombreuses actions entreprises par le gouvernement sous le leadership du président de la République Faustin Archange Touadéra en faveur du relèvement socio-économique de la Lobaye en particulier et de la République centrafricaine en général.



Ils se sont félicités de la mise en œuvre des projets intégrateurs dans leur préfecture à l’exemple de la construction du corridor CD13, l’opérationnalisation du Centre d’instruction militaire de Bérengo ainsi que les infrastructures sociales de base au bénéfice des habitants de la Lobaye.



Le retour de la sécurité et de l’autorité de l’Etat sur toute l’étendue du territoire grâce à la montée en puissance des FACA, la reconquête de la souveraineté nationale et la paix retrouvée grâce aux efforts du président de la République Faustin Archange Touadéra sont autant d’éléments concrets qui justifient leur demande. Pour la préfecture de la Lobaye, le président de la République Faustin Archange Touadéra est l’homme idéal pour poursuivre les œuvres de reconstruction du pays enclenchée depuis le 30 mars 2016.



Cet événement a été marqué par la remise solennelle de l’appel à candidature par les députés de la Lobaye et d’une enveloppe de 10 millions de Fcfa pour soutenir la caution du Pr Touadéra à l’élection présidentielle de décembre 2025. Occasion pour les notables de la Lobaye de lui remettre également des attributs traditionnels du pouvoir.



Prenant la parole aux termes de ce grand rendez-vous populaire, le président de la République a exprimé sa gratitude et remercié la population de la Lobaye pour leur geste plein de symboles. Il s’est excusé de n’avoir pas répondu à la demande des notables de la Lobaye qui aimeraient le voir sur leur terre pour vivre ce moment. Cette excuse, dit-il, s’explique par son agenda chargé. Le président centrafricain dit prendre bonne note de la demande de la population de la Lobaye et a promis y donner une réponse le moment opportun.