Une délégation égyptienne conduite par son ministre du Logement, des Services publics et des Collectivités urbaines, a été reçue en audience le10 février 2025 par le Premier ministre de Guinée équatoriale, Manuel Osa Nsue.



L'objectif de la rencontre était de définir les derniers détails concernant la signature du Mémorandum d'accord sur la construction et l'infrastructure, un accord intervenu après le vice-président de la République, Nguema Obiang Mangue, qui dirigera la construction de plus de deux mille logements sociaux dans le pays.



Quelques instants après cette audition, cette signature d'un accord entre les ministres du Logement, des Services publics et des Communautés urbaines de la République arabe d'Égypte, Sherif El Sherbiny et le ministre des Travaux publics et de l'Urbanisme de la République de Guinée équatoriale, Clemente Ferreiro Villarino.



Il a également été question de souligner l'intérêt des deux gouvernements pour renforcer et maintenir la coopération dans les domaines du logement, de la construction, de l'infrastructure, du développement urbain et du conseil en ingénierie dans leurs diverses spécialités, en particulier les stations de traitement des eaux usées et les eaux usées.



Le gouvernement coordonné par le Premier ministre se félicite du succès et de la concrétisation de cet accord, qui souligne le travail acharné du président de la République, Obiang Nguema Mbasogo, dans sa vision futuriste de porter le pays au plus haut niveau, s’agissant du secteur des infrastructures.