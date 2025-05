RCA : le Plan National de Développement au centre d'une communication au palais de la Renaissance

Le président de la République de Centrafrique, Faustin Archange Touadéra a présidé le 21 mai dernier, une réunion de haut niveau regroupant les partenaires techniques et financiers du pays, le secteur privé et la société civile.



Il s'agit d'une réunion de communication organisée en prélude à la table-ronde des investisseurs pour le financement du Plan National de Développement de la République Centrafricaine (PND-RCA 2024-2028).



Les responsables des institutions financières internationales, des Agences du système des Nations-Unies, les partenaires bilatéraux et multilatéraux ainsi que les leaders du patronat centrafricain ont répondu présents à cette invitation du président de la République Archange Touadéra.



Dans son propos liminaire, le président de la République a remercié les partenaires financiers et techniques présents à cette réunion de communication autour du Plan National de Développement de la République Centrafricaine. Pour le chef de l’État, la République Centrafricaine a dessiné sa destinée en s'engageant depuis 2016 dans la voie du développement participatif après la crise qu’elle a connue.



« Ce PND vise à lancer une véritable dynamique de développement et surtout de transformation structurelle sur le plan économique, social et environnemental d’une part et d’autre part, de réduire la pauvreté et d’améliorer le bien-être de nos populations », a déclaré le président de la République. Ce faisant, « le PND, fruit du dialogue permanent que nous avions eu avec la population et de l’excellence de coopération avec nos Partenaires Techniques et Financiers permettra aussi d’accélérer les Objectifs du Développement Durable à l’horizon 2030 ainsi que l’agenda 2063 de l’Union Africaine », a-t-il indiqué.



Le président de la République a fait savoir que dans le cadre de la mobilisation des ressources financières nécessaires pour la mise en œuvre de ce PND 2024-2028, un Plan d’Actions Prioritaires (PAP) est élaboré par le gouvernement dressant une liste restreinte des projets phares et prioritaires à présenter aux investisseurs lors de la table-ronde des bailleurs de fonds prévue au Maroc, afin de mobiliser les financements nécessaires à sa mise en œuvre.



Le chef de l'État a annoncé que les besoins de financement pour la mise en œuvre du PND 2024-2028 sont chiffrés à travers la matrice des programmes d’actions prioritaires à plus de 7 000 milliards de FCFA soit 12 milliards de dollars US pour 543 projets. Le gouvernement partira avec 24 projets dont les études de faisabilité sont déjà disponibles dans les domaines structurants tels que l’énergie, les infrastructures routières, l’agriculture et la santé



Cette réunion a donné l’occasion au président de la République Faustin Archange Touadera d'obtenir une adhésion collective des Partenaires multilatéraux et bilatéraux à l'initiative, en attendant des annonces de financement. Il faut rappeler que le PND-RCA 2024-2028, a été officiellement validé le 24 septembre 2024 au cours d'un atelier national présidé par le chef de l’État.