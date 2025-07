RCA : le chef de l'Etat reçoit une délégation de l'Union européenne conduite par le lieutenant-général Van Der Laan

Le président de la République, Pr Faustin Archange Touadéra a accordé une audience le 21 juillet 2025 à une délégation de l’Union européenne conduite par le lieutenant-général Van Der Laan, directeur de la Structure de Planification et de Capacités militaires basé à Bruxelles.



Cette visite officielle s’inscrit dans le cadre de la cérémonie d’ouverture de l’Ecole des Officiers au Camp Kassaï à Bangui. L’entretien avec le chef de l’État centrafricain a permis de réaffirmer la volonté partagée entre la République centrafricaine et l’Union européenne de renforcer la qualité de la formation des Forces armées centrafricaines (FACA).



À l'occasion, l’École de formation des sous-officiers, déjà opérationnelle depuis avril dernier, sera officiellement inaugurée.



Serge Panaget, chef de la section politique, presse et communication de la mission européenne EUTM-RCA, a souligné que la mission poursuit son objectif de former les cadres militaires centrafricains aux standards internationaux, tant sur le plan professionnel que du respect des droits humains.