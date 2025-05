RCA : le ministre des Transports de la Guinée équatoriale reçu par le président Touadera

Le président de la République centrafricaine, Pr Faustin Archange Touadéra a accordé une audience ce mercredi 28 mai 2025 en fin d’après-midi au ministre équato-guinéen des Transports, Onorato Evita Oma, accompagné de son homologue centrafricain, M. Herbert Gontran Djono Ahaba.



À sa sortie de l’audience, Onorato Évita Oma a indiqué à la presse présidentielle qu’il s’agissait pour les deux ministres de venir faire le point au chef de l’État sur l’état d’avancement de la coopération entre les deux pays dans le domaine des transports. La rencontre s’inscrit dans le cadre du suivi de l’accord signé en avril 2025 à Malabo, portant sur le transit et le transport maritime et terrestre des marchandises vers la République centrafricaine via le port de Bata.



Selon le ministre équato-guinéen, un comité mixte interétatique RCA-Guinée Equatoriale a été mis en place pour la mise en œuvre de cet accord, avec l’élaboration d’un règlement intérieur en cours. Le président de la République a salué cette initiative et a donné des orientations claires pour soutenir cette dynamique de coopération.



Évita Oma a également annoncé l’organisation prochaine d’une visite d’une importante délégation d’opérateurs économiques centrafricains en Guinée Équatoriale. Cette mission permettra d’inspecter le terrain attribué par le Gouvernement équato-guinéen dans l’enceinte du Port Autonome de Bata, destiné à faciliter les activités des entreprises centrafricaines.



Les visiteurs pourront aussi découvrir un site stratégique de 200 hectares situé à la frontière tripartite RCA–Cameroun–Guinée Équatoriale, réservé à la construction d’un futur port sec. De son côté, le ministre centrafricain des Transports, Herbert Gontran Djono Ahaba a souligné la qualité du travail accompli conjointement avec son homologue notamment dans la mise en place du comité mixte.



Il a également insisté sur les opportunités qu’offre désormais l’utilisation du Port de Bata pour les opérateurs économiques centrafricains notamment les transitaires et les transporteurs.



En outre, ce partenariat ouvre la voie à une relance des exportations de produits locaux tels que les bœufs, les moutons, le sésame ou encore le miel contribuant ainsi à la dynamisation de l’économie nationale. Une antenne de liaison de la Guinée équatoriale sera prochainement installée à Bangui pour renforcer cette coopération naissante.