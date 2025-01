RCA : le président Touadera félicite les Fauves locaux pour leur qualification au Chan 2025

Après leur qualification au Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) qui se déroulera au mois de février 2025 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, les Fauves locaux ont été reçus en fin d’après-midi du mardi 31 décembre 2024, au Palais de la Renaissance par le président de la République, le Pr Faustin Archange Touadera.



Ce fut l’occasion pour le chef de l’Etat de féliciter et d’encourager de vive voix les pépites du football centrafricain, pour leur qualification historique à cette compétition qui va regrouper 18 pays africains. A cette occasion, le président centrafricain a demandé à tous ses compatriotes d’encourager les Fauves pour cette prouesse.



« Je suis heureux et fier pour notre équipe nationale de football, et surtout en ce qui concerne les locaux qui sont allés se qualifier au Cameroun qui est un grand pays de football. C’est une prouesse que notre sélection nationale de football a réalisée et je ne peux qu’en être fier. Nous devons les féliciter et les encourager au nom du peuple centrafricain et leur dire de continuer cet engagement en défendant les couleurs de notre pays », a déclaré le chef de l’Etat.



Le président de la République centrafricaine a salué l’engouement de la Nation qui, dit-il, « est unie derrière l’équipe nationale de football ». Il n’a pas manqué de féliciter tout le staff, la Fédération centrafricaine de football, et le ministère en charge de la promotion de la jeunesse et des sports, qui ont fait un travail remarquable pour aboutir à cette qualification.