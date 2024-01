RCA : le président Touadera inaugure un centre technique dédié au football

La cérémonie marquant l’inauguration du Centre Technique Kaimba Blasco de Gbangouma a été présidée par le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadera le 09 janvier 2024.



Elle intervient après la pose de la première pierre du Centre Technique Féminin au PK 22 sur la route de Damara. Le président de la République a ouvert cette cérémonie par la remise à titre exceptionnel des grades d’officier et de chevalier dans l’ordre national de la reconnaissance centrafricaine aux membres de la délégation de la FIFA.



La remise de décorations à ces personnalités est une marque de reconnaissance du peuple centrafricain à leur endroit pour les actions qui ont permis à la mise en œuvre de ces projets sportifs innovants.



Dans son intervention de circonstance, le président de la Fédération centrafricaine de football Célestin Yadendji a salué la présence du chef de l'Etat qui illustre son engagement en faveur de la jeunesse centrafricaine et du sport vecteur de développement.



La construction de ce complexe technique est un projet initié par la Fédération centrafricaine de football (FCF), sur financement de la Fédération Internationale de Football Association(FIFA). Financée à hauteur de 1,8 milliards, la construction de ces infrastructures sportives vise à apporter une réponse au problème de formation de futures stars du football centrafricain.



Ce projet innovant permettra d’interner 40 jeunes talents centrafricains âgés de 11 à 13 ans avec un cycle sport-étude. Ce joyau offre un cadre propice pour l’organisation des championnats des jeunes et l’entraînement des équipes nationales.