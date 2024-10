RCA : le président Touadera lance officiellement de la rentrée universitaire 2024-2025

Ce mercredi 30 octobre 2024, l'Université de Bangui a ouvert ses portes au titre de l'année Académique 2024-2025, sous le très haut patronage du président de la République, le Pr Faustin Archange Touadera, chef suprême des Arts et des Lettres.



Dans son mot de bienvenue, le recteur de l'Université de Bangui, le Pr Gérard Gresenguet a exprimé sa reconnaissance au chef de l'État le d'avoir honoré de sa présence cet événement, en rappelant les défis et les objectifs de cette nouvelle rentrée académique.



Il s’agit notamment de la modernisation des infrastructures, du renforcement des capacités du corps enseignant, et du développement de partenariats stratégiques avec des institutions internationales. Sa vision est de faire de l'Université de Bangui un centre d’excellence, qui allie savoirs académiques et innovations pour relever les défis économiques et sociaux du pays.



Le recteur s'est félicité du taux de réussite de cette année qui s'élève à 51% des 12.800 étudiants régulièrement inscrits à titre de l'année 2023-2024. La leçon inaugurale, délivrée par le Pr Emmanuel Mbetid Bessane, doyen de la Faculté des Sciences Économies et de Gestion (FASEG), est placée sous le thème de l'entrepreneuriat, l’innovation et de la compétitivité dans l’Enseignement supérieur.



Cette leçon a donné le ton de cette nouvelle année, avec un accent mis sur l’importance de préparer les étudiants à un environnement mondial en constante évolution. Dans son discours de circonstance, le Pr Faustin Archange Touadera, a souligné la priorité accordée à l'éducation dans son programme de gouvernance.



Il a rappelé que « la jeunesse est l’avenir de notre nation » et encouragé les étudiants à persévérer dans leurs études, et à s'impliquer activement dans le développement du pays. Le chef de l'État a également annoncé plusieurs mesures concrètes, dont l’augmentation des bourses d’études, le soutien aux initiatives de recherche, et la promotion des échanges universitaires, autant de moyens destinés à faire de l’Université de Bangui un véritable moteur de croissance.



Le président de la République a également exprimé sa détermination à renforcer le rôle de l’enseignement supérieur dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale, en favorisant un environnement d’apprentissage inclusif et sécurisé pour tous. Cette rentrée solennelle 2024-2025 s’inscrit dans une dynamique de transformation, sous le leadership éclairé du président de la République.



La visite des stands a marqué la fin de cette cérémonie de la rentrée universitaire 2024-2025.